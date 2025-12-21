جایزه اول ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه بسیج هنرمندان به هنرمند کهگیلویه و بویراحمدی رسید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، آیین اختتامیه ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه بسیج با حضور سردار معروفی، معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین، سردار مقواساز مسئول معاونت فرهنگی سازمان بسیج مستضعفین، سرهنگ شب خیر رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور و جمعی از اساتید و هنرمندان کشوری در تالار سوره حوزه هنری تهران برگزار سد.

در بخش فیلمنامه نویسی اثر "رها" به نویسندگی محمد سلیمی راد از استان کهگیلویه و بویراحمد حائز رتبه اول کشوری و دریافت تندیس و دیپلم افتخار شد.

همچنین سازمان بسیج هنرمندان استان کهگیلویه و بویراحمد از بین ۳۲ سازمان استانی موفق به دریافت تندیس لوح افتخار جشنواره شد و در بخش نماهنگ اثر "بنگ غیرت" از آقای ایمان هاشم پور با کسب رتبه سوم کشوری موفق به دریافت لوح افتخار شد.