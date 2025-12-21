

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از ارسال بیش از ۶۰۰ هزار کیلوگرم گوشت مرغ از این استان به تهران در روز شنبه ۲۹ آذر خبر داد و گفت: بر اساس گزارش‌های انجمن کشتارگاه‌های مازندران و اداره کل دامپزشکی، در این تاریخ ۶۰۲ هزار و ۷۶۵ کیلوگرم گوشت مرغ از مازندران به تهران ارسال شده است.

قربان نژاد افزود: سهم تهران از مرغ آماده طبخ مازندران ۲۷۵ هزار کیلوگرم بود که از این مقدار، ۱۴۸ هزار و ۲۵۲ کیلوگرم به میادین میوه و تره‌بار و ۱۲۶ هزار و ۷۶۸ کیلوگرم به فروشگاه‌های پایتخت ارسال شده است.

او با بیان اینکه ۱۴۸ هزار و ۹۷۵ قطعه مرغ زنده در همین تاریخ، برای کشتار به تهران ارسال شد، ادامه داد: علاوه بر تأمین نیاز تهران، ۴۹۳ هزار و ۵۲۷ کیلوگرم گوشت مرغ در همان روز در مازندران توزیع شده است.





مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: مازندران علاوه بر تهران، سایر استان‌ها را نیز پشتیبانی کرد و ۱۵۲ هزار و ۹۴۵ کیلوگرم مرغ آماده طبخ به سایر استان‌ها و ۵۸ هزار و قطعه مرغ زنده به استان سمنان ارسال شده است.

قربان‌نژاد افزود: علاوه بر این، استان‌های همجوار مانند گلستان و گیلان و نیز فروشگاه‌های زنجیره‌ای، در توزیع مرغ آماده طبخ در استان مازندران نقش داشته‌اند که نشان‌دهنده شبکه توزیع گسترده و روان این محصول است.