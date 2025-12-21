همزمان با فرارسیدن شب یلدا، ۵۰ بسته معیشتی ویژه این آیین سنتی به ارزش ۳۷ میلیون تومان، با هدف حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار، میان نیازمندان واقعی شهرستان مهریز توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مسئول قرارگاه شهید ابراهیم هادی مهریز، با اعلام این خبر گفت: در آستانه شب یلدا و با هدف ترویج فرهنگ همدلی و کمک مؤمنانه، ۵۰ بسته یلدایی میان خانواده‌های نیازمند شناسایی‌شده در این شهرستان توزیع شد.

مطهریان افزود: هر یک از این بسته‌ها به ارزش ۷۵۰ هزار تومان و شامل پنج قلم کالای اساسی از جمله میوه، شیرینی و آجیل بوده که مجموع ارزش این کمک‌ها به حدود ۳۷ میلیون تومان می‌رسد.

مسئول قرارگاه شهید ابراهیم هادی مهریز با تأکید بر شناسایی دقیق جامعه هدف بیان کرد: این بسته‌ها پس از بررسی‌های لازم و با اولویت نیازمندان واقعی اهدا شد تا گرمای سنت کهن شب یلدا به سفره خانواده‌های کم‌برخوردار نیز برسد.

مطهریان در پایان خاطرنشان کرد: این اقدام در راستای ادامه برنامه‌های حمایتی و فرهنگی قرارگاه و با مشارکت خیرین انجام شده است.