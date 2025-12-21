در پی بارندگی‌های اخیر، بیش از ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب آب در سازه‌های آبخیزداری استان مهار و ذخیره‌سازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار صدا وسیما گفت: در پی بارندگی‌های اخیر، بیش از ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب آب در سازه‌های آبخیزداری استان مهار و ذخیره‌سازی شد.

نصرآبادی افزود:این میزان آبگیری در ۵۰۰ سازه آبخیزداری انجام شد و در تمامی شهرستان‌های استان آبگیری مؤثر صورت گرفته است.

وی گفت: شهرستان نهبندان با ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب، بیشترین میزان آبگیری را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی افزود: در مجموع، تعداد کل سازه‌های آبخیزداری استان ۲۴۰۰ سازه است که ظرفیت آبگیری بیش از ۸۵ میلیون مترمکعب آب دارند و نقش مهمی در کنترل روان‌آب‌ها، کاهش خسارات سیلاب و تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و افزایش آبدهی قنوات ایفا می‌کنند.