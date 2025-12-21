معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بوشهر گفت: بیش از ۷۱ درصد منازل مسکونی روستایی استان بوشهر به‌طور کامل و بر اساس ضوابط فنی و استاندارد‌های مقاوم‌سازی، ایمن‌سازی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ شاپور رجایی با تأکید بر نقش کلیدی مقاوم‌سازی منازل روستایی در کاهش خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه، اظهار داشت: برنامه مقاوم‌سازی واحد‌های مسکونی روستایی نقش حیاتی در کاهش تلفات جانی و مالی در برابر مخاطرات طبیعی ایفا می‌کند و این موضوع به‌صورت جدی در دستور کار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر قرار دارد.

وی افزود: این طرح تأثیر بسیاری در کاهش آسیب‌پذیری روستا‌ها در برابر حوادثی نظیر سیل، طوفان، بارندگی‌های شدید و زلزله داشته است.

رجایی با اشاره به آثار مثبت این اقدامات گفت: این سطح از مقاوم‌سازی، افزون بر حفاظت از جان و مال روستاییان، موجب افزایش پایداری و تاب‌آوری زیرساخت‌های روستایی در مواجهه با شرایط نامساعد جوی و بحران‌های طبیعی شده است.

وی مشارکت فعال روستاییان را از عوامل اصلی موفقیت این طرح دانست و گفت: بخش قابل توجهی از اثربخشی این برنامه، مرهون همراهی و آگاهی مردم است؛ به‌گونه‌ای که حتی برخی از روستاییانی که از تسهیلات مسکن روستایی استفاده نکرده‌اند، با الگوگیری از ضوابط فنی و دستورالعمل‌های بنیاد مسکن، نسبت به مقاوم‌سازی منازل خود اقدام کرده‌اند.