نم و رطوبت در شهرستان آبادان به ۹۶ درصد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان با بیان اینکه توده هوای سرد تا فردا در استان ماندگار است گفت: تا اواخر هفته جو پایداری بر روی استان پیش بینی میشود و پدیده غالب در اغلب نقاط استان بویژه مناطق جنوبی و غربی و مرکزی و جادهای مواصلاتی وقوع پدیده مه یا مه رقیق و کاهش دید افقی و افزایش غلظت آلایندهها در شهرهای صنعتی استان خواهد بود.
محمد سبزه زاری افزود: هم اکنون میزان رطوبت در آبادان ۹۶ درصد و دید افقی هزار و ۵۰۰ متر گزارش شده است.
در شبانه روز گذشته بیشترین دمای هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر ۱۹ درجه و کمترین دما ۸ درجه سانتیگراد بوده است.
دمای کنون هوا در این دو شهرستان ۸ درجه سانتیگراد است.