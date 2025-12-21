پخش زنده
امروز: -
هزار موتور پمپ آب کشاورزی در سیرجان پس از بارشهای چند روز گذشته خاموش شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، به گفته آقای علی کاردوست رئیس شرکت آب منطقهای شهرستان سیرجان با توجه به تامین نیاز آبی درختان در بارشهای اخیر جهت کاهش کسری حجم مخزن و حفظ و حراست از منابع آبی و به منظور صرفه جویی در مصرف آب از صبح امروز یک هزار حلقه چاه کشاورزی شهرستان به مدت ۲۰ روز خاموش شدند.
وی افزود: در این دوره خاموشی حجمی معادل ۱۹ میلیون متر مکعب آب زیرزمینی صرفهجویی حاصل خواهد شد.
گفتنی است: مرحله اول خاموشی چاههای کشاورزی در آذر ماه به مدت ۲۰ روز نیز اجرا گردید.