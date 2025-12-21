به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، به گفته آقای علی کاردوست رئیس شرکت آب منطقه‌ای شهرستان سیرجان با توجه به تامین نیاز آبی درختان در بارش‌های اخیر جهت کاهش کسری حجم مخزن و حفظ و حراست از منابع آبی و به منظور صرفه جویی در مصرف آب از صبح امروز یک هزار حلقه چاه کشاورزی شهرستان به مدت ۲۰ روز خاموش شدند.

وی افزود: در این دوره خاموشی حجمی معادل ۱۹ میلیون متر مکعب آب زیرزمینی صرفه‌جویی حاصل خواهد شد.

گفتنی است: مرحله اول خاموشی چاه‌های کشاورزی در آذر ماه به مدت ۲۰ روز نیز اجرا گردید.