رونق تولید سبزیهای پاییزه در بهشهر
کشت سبزیهای پاییزه در شهرستان بهشهر، نویدبخش پویایی کشاورزی و افزایش تولید محصولات سالم و تازه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ مدیر جهاد کشاورزی بهشهر، از کشت ۳۱۰ هکتار سبزی پاییزه در این شهرستان خبر داد و گفت: این سطح زیر کشت، منجر به تولید حدود ۶ هزار و ۲۰۰ تن انواع سبزی پاییزه شده است.
سمیه حسنی با بیان اینکه کشت سبزیهای پاییزه نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی و پایداری تولیدات کشاورزی منطقه دارد، افزود: سبزیهایی نظیر کاهو، اسفناج، جعفری، گشنیز، شوید و سایر سبزیجات برگی، عمده محصولات تولیدی در این فصل هستند که با کیفیت مطلوب به بازار عرضه میشوند.
او با اشاره به شرایط مناسب اقلیمی و خاک حاصلخیز منطقه، اظهار داشت: برنامهریزی مناسب، استفاده از دانش فنی، مدیریت بهینه نهادهها و نظارت مستمر کارشناسان جهاد کشاورزی، نقش مؤثری در افزایش عملکرد و تولید این محصولات داشته است.
حسنی تأکید کرد: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر با هدف حمایت از کشاورزان، افزایش بهرهوری و توسعه کشتهای اقتصادی، همچنان ارائه خدمات فنی و آموزشی و ترویجی را در دستور کار خود قرار داده و از تولیدکنندگان بخش سبزی و صیفی حمایت میکند.