به گزارش خبرگزای صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه ۳۰ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود، گفت: در ابتدا فرا رسیدن شب یلدا و همزمانی این جشن ملی را با حلول ماه پر خیر و برکت رجب و اعیاد این ماه به ملت شریف ایران تبریک و تهنیت می‌گویم. خدای مهربان را شاکریم که در روز‌های اخیر پهنه سرزمینی ایران عزیزتر از جان نیز از بارش برف و باران گسترده برخوردار شد و خاک تشنه ایران، جانی دوباره گرفت. اما آنچه امروز مهمتر است به آن بپردازیم دغدغه‌ها و نگرانی‌های مردم در گرانی افسار گسیخته کالاهای معیشتی مخصوصاً افزایش قیمت ارز و طلاست که یا بخشی از دلایل یا بهانه گرانی‌ها محسوب می‌شود لذا وظیفه خود میدانم بعرض ملت شریف ایران برسانم که مجلس با جدیت این مساله را پیگیری کرده است و پیگیری خواهد کرد.

وی ادامه داد: در هفته‌ای که نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه پیگیر مسائل منطقه‌ای بودند، اینجانب بعنوان رئیس‌مجلس و رؤسای کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و برخی دیگر از نمایندگان در جلسات متعدد با وزرا و اعضای هیئت دولت گرانی‌ها و افزایش قیمت ارز را مورد بررسی قرار دادیم و در هفته‌ی جاری، جلسه نظارتی سه شنبه نیز با حضور وزرای امور اقتصادی، جهاد کشاورزی، صنعت و رؤسای سازمان برنامه بودجه و بانک مرکزی به جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم، اجرای قانون کالابرگ و مدیریت بازار ارز اختصاص یافته است. بدیهی است در صورتی که این اقدامات به نتیجه نرسد برای رسیدن به کمترین زمان و تنش، اولویت با ترمیم کابینه توسط دولت است و اگر اصلاحات ضروری توسط دولت محترم صورت نگیرد، نمایندگان مجبور به آغاز فرآیند استیضاح خواهند شد.