مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران، برگزاری آیین شب یلدا در باغ عباس‌آباد را نمادی از پیوند میراث ملموس و ناملموس عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیین پاسداشت شب یلدا عصر شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴ با حضور مسئولان استانی، فعالان حوزه میراث‌فرهنگی، دوستداران فرهنگ ایرانی و جمعی از شهروندان در پایگاه میراث جهانی باغ عباس‌آباد بهشهر برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران در این آیین گفت: برگزاری جشن یلدا در پایگاه میراث جهانی باغ عباس‌آباد، نمادی روشن از تلفیق میراث ملموس و ناملموس و فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ حفاظت از میراث تاریخی و طبیعی کشور است.

حسین ایزدی افزود: پاسداشت جشن یلدا در یکی از کم‌نظیرترین جاذبه‌های طبیعی و تاریخی استان، افتخار بزرگی برای مازندران محسوب می‌شود و نشان‌دهنده ظرفیت بالای این منطقه در میزبانی رویدادهای فرهنگی ملی و بین‌المللی است.

او با اشاره به ویژگی‌های باغ عباس‌آباد گفت: این مجموعه، بهترین عناصر طبیعی، تاریخی و فرهنگی را در خود جای داده و انتخاب آن برای برگزاری آیین کهن یلدا، تدبیری شایسته و درخور هویت و تمدن ایران‌زمین بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران افزود: آیین‌ها و جشن‌های سنتی مانند شب یلدا، فرصت مناسبی برای بازخوانی میراث گذشتگان هستند و امروز با برگزاری این مراسم در باغ عباس‌آباد، پیام حفاظت و انتقال ارزش‌های فرهنگی به نسل‌های آینده به خوبی منتقل شد.

ایزدی با اشاره به حمایت‌های انجام‌شده در حوزه زیرساخت‌های فرهنگی و گردشگری شهرستان بهشهر گفت: با حمایت استاندار مازندران، اعتبارات مناسبی برای توسعه زیرساخت‌ها و حوزه میراث‌فرهنگی این شهرستان اختصاص یافته و بخشی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های منطقه در این رویداد به مخاطبان معرفی شد.

او در پایان با اشاره به رونمایی از لوح ثبت جهانی باغ عباس‌آباد گفت: رونمایی از لوح ثبت جهانی این باغ تاریخی، اتفاقی ارزشمند است و امیدواریم با برنامه‌ریزی مناسب، این میراث جهانی جایگاه شایسته‌تری در سطح ملی و بین‌المللی پیدا کند و نقش مؤثری در توسعه گردشگری فرهنگی منطقه داشته باشد.