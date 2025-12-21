پخش زنده
امروز: -
۷۵ همت اوراق مشارکت و گواهی سپرده خاص برای رفع نقاط حادثهخیز جادههای کشور اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی گفت: علاوه بر بودجه سالیانه که از محل اعتبارات داخلی در عمومی در اختیار وزارت راه و شهرسازی است، ۷۵ هزار میلیارد تومان در قالب اوراق مشارکت و گواهی سپرده خاص به رفع نقاط حادثه خیز در جادهها و همچنین تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر کشور اختصاص یافته است.
عبدالله ارجاعی در نشست بررسی و پیگیری راههای مسجدسلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل با محوریت جاده میانبر اهواز -مسجدسلیمان در سالن نشستهای فرمانداری مسجدسلیمان بیان کرد: با حمایتهای رئیس جمهور و تلاش بی وقفه وزیر راه و شهرسازی، در ۶ عرصه ماموریتی وزارت راه و شهرسازی اقدامات خوبی در مدت یک سال و نیم گذشته انجام شده است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه حمل و نقل هوایی افزود: تعداد صندلی پروازی ناوگان هوایی کشور به رقم قابل ملاحظهای در یک سال و نیم گذشته رسیده است و مردم میتوانند از این روش حمل و نقلی به سهولت استفاده کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهارکرد: نقصهایی نیز در این حوزه وجود دارد که سن ناوگان حمل و نقل هوایی یکی از آنها است، امیدواریم در ادامه این دوره بتوانیم این رقم را نیز به عدد قابل ملاحظهای کاهش دهیم.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه تامین ناوگان و گسترش خطوط حمل و نقل، کاهش زمان سیر مسافری و کاهش زمان سیر بازرگانی نیز در کشور شاخصهای خوبی کسب شده که ثمره آن، عبور از ۲۰ میلیون تن ترانزیت بار در سال ۱۴۰۳ است.
ارجاعی با اظهار امیدواری برای تداوم این توفیقها در سال جاری گفت: اتفاقات خوبی نیز در حوزه دریایی، تجهیز بنادر، تکثیر خطوط جدید مسافربری و حمل و جابجایی بار و مسافر در حوزه جادهای افتاده است.
وی افزود: سال گذشته ۱۰۰ درصد اعتبارات عمرانی در حوزه عمرانی و بهسازی جادههای کشور تامین شده است و امسال نیز تلاش میشود این رقم محقق شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی به معرفی ۳۰۰هزار طرح مسکن برای دریافت تسهیلات به بانکهای کشور در یکسال و نیم گذشته اشاره کرد و خواستار همکاری بیشتر بانکها شد تا اقدامات با سرعت بیشتری انجام شودند.