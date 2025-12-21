پخش زنده
در پی بارش برف، کولاک و وقوع سیلاب در محورهای خراسان رضوی، هلال احمر خراسان رضوی به بیش از هزار و ۵۰۰ نفر کمک رسانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خراسان رضوی گفت: در پی بارش برف از تاریخ ۲۶ تا ۲۹ آذرماه، در مجموع ۲۸ حادثه جوّی در محورها و مناطق مختلف استان به ثبت رسید که شامل دو مورد سیل و آبگرفتگی و ۲۶ مورد برف و کولاک بوده است.
محمد ذاکر افزود: در این مدت هزار و ۵۸۹ نفر از هماستانیها دچار حادثه شدند که از این تعداد یک نفر مصدوم و هزار و ۵۵۵ نفر به وسیله نیروهای عملیاتی جمعیت هلال احمر کمک رسانی شدند.
او ادامه داد: در این عملیات، ۲۶۱ نفر گرفتار در برف و سیلاب به همراه ۹۴ دستگاه خودرو رهاسازی شدند و ۳۸ نفر نیز به نقاط امن انتقال یافتند.
ذاکر با اشاره به خدمات حمایتی داده شده، گفت: ۶۶ نفر اقلام غذایی دریافت کردند و هزار و ۲۸۲ نفر نیز بهصورت اضطراری اسکان داده شدند؛ همچنین ۹۳۰ تخته پتو و ۶۶ بسته غذایی ۲۴ ساعته میان حادثهدیدگان توزیع شد.
این مسئول اعلام کرد: برای ارائه این خدمات، ۴۸ تیم عملیاتی متشکل از ۱۳۸ نیروی امدادی با ۳۶ دستگاه خودروی عملیاتی در سطح استان فعال بودند و همه اقدامات تا ساعت ۱۵:۳۰ روز ۲۹ آذر توسط مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان مدیریت شد.