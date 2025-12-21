سرپرست اداره کل انتقال خون استان یزد با تأکید بر تداوم نیاز مراکز درمانی به خون، از شهروندان خواست با وجود کاهش مراجعات در فصل سرما، اهدای خون را فراموش نکنند و همچون گذشته یاری‌گر بیماران نیازمند باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دکتر جوادزاده با اشاره به جایگاه ممتاز استان یزد در حوزه اهدای خون اظهار کرد: استان یزد همواره در جمع سه استان برتر کشور از نظر میزان اهدای خون قرار دارد و در زمینه اهدای خون مستمر نیز جزو استان‌های پیشرو به شمار می‌رود.

وی، سازمان انتقال خون را نهادی حیاتی و بی‌بدیل در جامعه دانست و افزود: سازمان انتقال خون هیچ جایگزینی ندارد و تنها مرجع رسمی تأمین خون و فرآورده‌های خونی برای مراکز درمانی، همین سازمان است.

سرپرست اداره کل انتقال خون استان یزد با بیان اینکه در حال حاضر هیچ بیماری در استان یزد به دلیل کمبود خون در انتظار نمی‌ماند، تصریح کرد: تداوم این شرایط مطلوب مستلزم حضور مستمر مردم در مراکز اهدای خون است تا بتوانیم پاسخگوی نیاز بیمارستان‌ها بوده و رسالت اصلی خود یعنی تأمین خون سالم و کافی برای بیماران را به‌درستی انجام دهیم.

دکتر جوادزاده در پایان از شهروندان خواست با مشارکت مسئولانه در اهدای خون، به‌ویژه در روز‌های سرد سال، نقش مؤثر خود را در حفظ سلامت و نجات جان بیماران ایفا کنند.