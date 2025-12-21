غلامپور کارشناس هواشناسی با اشاره به پایداری جو از فردا در مازندران گفت: از فردا دوشنبه اول دی ماه تا پایان هفته جو استان پایدار است و عمدتا آسمان استان صاف تا نیمه ابری است.

وی افزود: دیروز قائمشهر، ساری و بندر امیر آباد با ۱۷ درجه بالاترین دمای استان را داشتند و صبح امروز نیز بلده با ۱۱ درجه سانتی گراد زیر صفر سردترین نقطه استان بود. ساری مرکز استان نیز بین ۵ تا ۱۷ درجه در نوسان بود.

کارشناس هواشناسی تصریح کرد: امروز بارش پراکنده در سواحل شرقی استان داریم و بندر امیر آباد هم از بعد از ظهر با کاهش ابر همراه است. سایر نقاط استان نیز هوا صاف تا نیمه ابری خواهد بود.

غلامپور کارشناس هواشناسی همچنین تاکید کرد: از فردا دو شنبه اول دی ماه تا پایان هفته جو استان پایدار است و عمدتا هم آسمان استان صاف تا نیمه ابری است. روز‌های دوشنبه و سه شنبه هم افزایش نسی هوا را خواهیم داشت ضمن اینکه در این مدت در مناطق ساحلی و جلگه‌ای احتمال مه صبحگاهی وجود دارد.

وی ادامه داد: طی ۱۰ روز آینده سرما و یخبندانی که به مرکبات آسیب برسد نداریم.

او گفت: دریا امروز مواج بوده و برای فعالیت‌های دریایی مناسب نیست.