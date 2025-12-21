به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمد مالمیر از وقوع یک حادثه مرگبار گازگرفتگی در استان خبر داد و بیان کرد: روز گذشته یک پدر ۵۰ ساله و پسر ۲۲ ساله در روستای حسام‌آباد از توابع شهرستان اسدآباد بر اثر نشتی گاز مونوکسیدکربن حاصل از نقص لوله بخاری منزل دچار مسمومیت شده و جان خود را از دست دادند.

به گفته وی، در زمان حضور نیرو‌های امدادی، این دو نفر فاقد علائم حیاتی بوده‌اند و تلاش برای احیای آنها به نتیجه نرسیده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان با اشاره به آمار تلفات این گاز در سال جاری گفت: از ابتدای امسال تا پایان آذرماه، ۸ نفر بر اثر مسمومیت با گاز CO در استان جان خود را از دست داده‌اند؛ این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۵ نفر بوده که کاهش قابل توجهی را نشان می‌دهد.

با این حال وی هشدار داد که خطر هنوز جدی است:«بیشترین موارد مسمومیت و فوت ناشی از مونوکسیدکربن از آبان تا اسفندماه رخ می‌دهد و ضروری است شهروندان توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.»

مالمیر خاطرنشان کرد: مونوکسیدکربن گازی بی‌رنگ و بی‌بو است که از سوخت ناقص گاز، نفت، چوب و زغال تولید می‌شود و در صورت تجمع در محیط، اکسیژن‌رسانی به بدن را مختل کرده و می‌تواند در مدت کوتاه باعث بیهوشی و مرگ شود.

وی افزود: علائم اولیه مسمومیت با این گاز شامل: سردرد، سرگیجه، تهوع و استفراغ، ضعف و خواب‌آلودگی، تپش قلب و در مراحل شدیدتر ممکن است فرد دچار اختلال حرکتی، بیهوشی، تشنج، ایست قلبی و مرگ شود.

مالمیر اقدامات فوری در مواجهه با فرد مشکوک به گازگرفتگی را چنین برشمرد: انتقال سریع فرد به فضای باز و هوای تازه، بازکردن در‌ها و پنجره‌ها، قطع وسایل گرمایشی، تماس فوری با اورژانس ۱۱۵ و انجام اقدامات احیای قلبی–ریوی در صورت قطع تنفس

مدیرکل پزشکی قانونی همچنین راه‌های پیشگیری را یادآور شد: سرویس و کنترل دوره‌ای بخاری و لوله‌های دودکش، استفاده از دودکش استاندارد و کلاهک H، پرهیز از به‌کارگیری بخاری‌های بدون دودکش در محیط بسته، تهویه مناسب به‌ویژه در شب، استفاده از سنسور هشداردهنده مونوکسیدکربن، عدم استفاده از وسایل سوختی در فضای بسته و بدون گردش هوا

وی تاکید کرد: که رعایت این نکات می‌تواند جان شهروندان را نجات دهد و از تبدیل بخاری به قاتل خاموش در خانه‌ها جلوگیری کند.