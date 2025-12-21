پخش زنده
امروز: -
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان خبرداد:از ابتدای دیماه ۱۴۰۴ فاکتورهای کاغذی فاقد اعتبار مالیاتی خواهند بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان تاکید کرد: از ابتدای یکم دیماه ۱۴۰۴ صرفا اعتبار مالیاتی مستند به صورتحسابهای الکترونیکی ثبتشده در سامانه مودیان در محاسبه مالیات بر ارزش افزوده مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.
حمید زینل پور اظهار داشت: در اجرای بند (غ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ از تاریخ یکم دیماه سال جاری، صرفا اعتبار مالیاتی مستند به صورتحسابهای الکترونیکی ثبتشده در سامانه مودیان در محاسبه مالیات بر ارزش افزوده قابل قبول خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: از آنجا که آثار اجرایی عدم پذیرش مالیات و عوارض خرید (اعتبار مالیاتی) مستند به صورتحسابهای کاغذی، از ابتدای دیماه سال جاری، در فرم محاسبه بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی زمستان ۱۴۰۴ و در زمان رسیدگی سامانه مودیان طی اردیبهشتماه ۱۴۰۵ بهصورت روشن و ملموس برای مودیان نمایان خواهد شد، انجام اقدامات لازم و تکمیل الزامات قانونی توسط مودیان حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری امری ضروری است.