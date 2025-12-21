مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان از اجرای عملیات گسترده راهداری زمستانی در سطح محور‌های استان و ۲۷۰ کیلومتر برف روبی در جاده ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، جلال‌زاده گفت: راهداران استان طی چهار روز گذشته با به‌کارگیری حداکثری نیرو و ماشین‌آلات، نسبت به ایمن‌سازی راه‌ها و امدادرسانی به کاربران جاده‌ای اقدام کردند.

وی افزود: از روز سه‌شنبه ۲۵ آذرماه تا روز شنبه ۲۹ آذرماه و در پی بارش برف و باران، عملیات راهداری زمستانی در محور‌های مواصلاتی استان به‌صورت مستمر اجرا شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: در این مدت بیش از ۲۷۰ کیلومتر از محور‌های استان برف‌روبی شد و برای جلوگیری از لغزندگی راه‌ها، ۱۱۶ تن شن و نمک مورد استفاده قرار گرفت.

جلال زاده افزود: همچنین ۳۸۸ دستگاه انواع ماشین‌آلات سبک، سنگین و نیمه‌سنگین در جریان عملیات راهداری به کار گرفته شد که به‌طور متوسط روزانه ۹۷ دستگاه در محور‌های استان فعال بودند.

وی گفت: در جریان این عملیات، راهداران استان به ۲۳ دستگاه خودروی گرفتار در برف و شرایط نامساعد جوی امدادرسانی کردند و ۱۹۵ نفر راهدار از طریق ۲۹ راهدارخانه فعال، به‌صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی بودند.