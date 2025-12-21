پخش زنده
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر از انجام دومین عملیات موفق امدادرسانی به مادران باردار در گردنه امینالله، محور بجنورد به آشخانه طی چند ساعت گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ ابوالفضل محبان گفت: بامداد امروز، پس از نجات موفق مادر باردار ۳۸ ساله در همین منطقه، تیمهای امدادی جمعیت هلالاحمر استان بلافاصله برای عملیات دوم اعزام شدند تا امدادرسانی به مادر باردار ۳۴ ساله در شرایط شدید برف و کولاک را انجام دهند. عملیات از ساعت ۴:۳۰ بامداد آغاز شد.
نجاتگران هلالاحمر پس از تحویل مادر باردار از آمبولانس اورژانس که در گردنه امینالله گرفتار برف و کولاک شده بود، اقدامات لازم را انجام داده و وی را با رعایت کامل اصول ایمنی به مرکز درمانی منتقل کردند. این عملیات در ساعت ۵:۳۰ بامداد با موفقیت به پایان رسید.