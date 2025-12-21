خیرین نیشابوری دوستدار محیط زیست به گونه‌های جانوری حیات وحش نیشابور، غذارسانی زمستانی کردند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست اداره حفاظت محیط زیست نیشابور گفت؛ محیط بانان پر تلاش «پناهگاه حیات وحش حیدری» و «منطقه حفاظت شده رئیسی» با توزیع علوفه در نقاط مختلف این مناطق حفاظت شده، شرایط را برای تعلیف گونه‌های حیات وحش فراهم کردند.

بهروز طالبی افرود: بیش از ۱۰۰ کیلوگرم گندم اهدایی آقای «احمدی سلیمانی»، واقف محیط زیست نیشابور، در قالب نذر طبیعت، برای تغذیه پرندگان مهاجر در کنار مخزن سد بار تخلیه شد.

وی از عموم مردم طبیعت دوست شهرستان‌های نیشابور و میان جلگه درخواست کرد تخلفات شکار و صید را به پاسگاه‌های انتظامی و محیط بانی گزارش کنند.