مجری طرح گیاهان دارویی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از افزایش سطح زیر کشت گیاهان دارویی در استان، خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، یزدان احمد زاده، گفت: تاکنون هزار و ۳۶۰ گونه گیاهی در این استان، شناسایی شدند که ۳۹۱ گونه از این گیاهان، دارویی و معطر هستند که نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان در این حوزه است.

وی با اشاره به غنای پوشش گیاهی استان، گفت: امسال نسبت به سال گذشته بیش از ۱۰۰ هکتار به سطح زیر کشت گیاهان دارویی، اضافه شد.

احمدزاده با تأکید بر سیاست وزارت جهاد کشاورزی در توسعه کشت گیاهان دارویی به دلیل نیاز آبی کم و ارزش اقتصادی بالا، افزود: در حال حاضر سطح زیر کشت گیاهان دارویی در استان به حدود هزار و هشتصد هکتار رسیده است.

احمدزاده به تشریح مهمترین گیاهان دارویی کشت‌شده در استان پرداخت و گفت: عمده این سطح زیر کشت شامل ۵۵۰ هکتار موسیر، ۳۶۰ هکتار گل محمدی و ۳۰۰ هکتار زعفران است.

سایر گیاهان دارویی کشت‌شده نیز شامل سیاه‌دانه، زیره سبز، کلوس، باریجه، آنغوزه، آویشن، نعناع فلفلی و برخی گیاهان دارویی یک‌ساله هستند.

رییس گیاهان دارویی سازمان جهاد کشاورزی استان از افزایش حدود ۱۰۰ هکتاری سطح زیر کشت گیاهان دارویی نسبت به سال گذشته خبر داد وگفت: در راستای توسعه این بخش، امسال حدود ۳۰ هزار نشای پاییزه و همچنین ۵ تن پیاز زعفران به صورت یارانه‌ای میان کشاورزان توزیع شده است.