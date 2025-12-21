به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس بیمارستان شهید بهشتی کاشان گفت: دختر ۱۱ ساله با درد شدید شکم به اورژانس این مرکز مراجعه کرده بود، و در ابتدا با آزمایش‌ها و اقدامات تشخیصی اولیه مشخص شد این کودک ۱۱ ساله به‌صورت مزمن دچار عادت کندن و خوردن مو‌های خود بوده است.

حامد پهلوانی افزود: در آندوسکوپی مشخص شد توده‌ای بزرگ از مو در معده کودک تجمع یافته و تا خروجی معده و ابتدای روده باریک امتداد پیدا کرده که به دلیل طولانی‌مدت بودن این عارضه، توده مو بسیار سفت شده است و خارج کردن آن با ابزار آندوسکوپی با دشواری فراوان انجام شد.

وی گفت: این اقدام درمانی با تلاش و همکاری دکتر رامین مدنی فوق تخصص گوارش کودکان و دکتر مجید نمکی فوق تخصص گوارش بالغان و همراهی کارکنان مجرب و پرتلاش بخش آندوسکوپی انجام شد.

پهلوانی افزود: خوشبختانه حال عمومی بیمار پس از انجام آندوسکوپی رضایت‌بخش بوده و پس از انتقال به بخش و طی مراقبت‌های لازم، با حال عمومی مناسب ترخیص شد.