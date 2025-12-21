به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بر اساس داده‌های ۱۵ ایستگاه سنجش فعال منتهی به هفت صبح امروز با میانگین ۷۳ AQI در وضعیت قابل قبول ثبت شد.

امروز هوای خمینی‌شهر، زرین‌شهر و شاهین‌شهر و مبارکه در وضعیت قابل قبول و در قهجاورستان با عدد ۱۰۹ ناسالم برای گروه‌های حساس است.

بر این اساس در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۷۵، احمدآباد با عدد ۹۳، میدان انقلاب ۷۱، پارک زمزم ۷۳، دانشگاه صنعتی ۷۴، رودکی و رهنان ۶۵، زینبیه و ولدان ۶۸، سپاهان‌شهر ۸۱، فرشادی ۷۰، فیض ۷۹، بولوار کاوه ۵۷، هزار جریب ۵۳ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه خیابان پروین اعتصامی با عدد ۱۰۴ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و در ایستگاه کردآباد با ۱۵۳ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.