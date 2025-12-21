پخش زنده
امروز: -
دو عضو هیأت علمی گروه شیمی دانشگاه بیرجند، بهعنوان برگزیدگان «برنامه سرآمدان علمی ایران» انتخاب شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، دکتر حیدر رئیسی، استاد گروه آموزشی شیمی و دکتر فرزانه فرزاد، دانشیار گروه آموزشی شیمی بهعنوان برگزیدگان «برنامه سرآمدان علمی ایران» معرفی شدند.
این موفقیت ارزشمند که حاصل فعالیتهای علمی، پژوهشی و اثرگذار این دو عضو هیأت علمی است، جایگاه دانشگاه بیرجند را در میان مراکز علمی کشور بیش از پیش برجسته میسازد.
برنامه سرآمدان علمی ایران با هدف شناسایی و حمایت از پژوهشگران برجسته و تأثیرگذار کشور برگزار میشود و انتخاب در این برنامه، نشاندهنده نقش مؤثر افراد در توسعه مرزهای دانش و ارتقای علم در سطح ملی است.