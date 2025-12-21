پخش زنده
آتشسوزی شدید در کارگاه نقاشی خودرو خیابان امام رضا اصفهان مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛ سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: ساعت ۲۱:۱۵ دیشب در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ و اعلام وقوع آتشسوزی در یک کارگاه نقاشی و تعمیرات خودرو واقع در گاراژ خیابان امام رضا، بلافاصله نیروهای عملیاتی سازمان آتشنشانی به محل حادثه اعزام شدند.
مجتبی دهقانی افزود: پس از دریافت گزارش، گروههای عملیاتی از ایستگاههای ۲۲، ۱۰ و ۲۶ با تجهیزات کامل در کوتاهترین زمان ممکن در محل حاضر شدند و عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.
وی گفت: آتشنشانان موفق شدند آتشسوزی را مهار کرده و از گسترش و سرایت آن به سایر بخشهای کارگاه و واحدهای مجاور جلوگیری کنند.
دهقانی با بیان اینکه این حادثه خسارت جانی نداشت گفت: علت دقیق وقوع آتشسوزی و میزان خسارات مالی وارده در دست بررسی کارشناسان سازمان آتشنشانی قرار دارد.