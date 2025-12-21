پخش زنده
نیروی دریایی و گارد ساحلی ایالات متحده در اقدامی خصمانه و مغایر با قوانین دریانوردی بینالمللی، روز شنبه یک نفتکش با پرچم پاناما را که حامل محموله نفتی ونزوئلا به مقصد آسیا بود، در آبهای بینالمللی توقیف کردند؛ اقدامی که کاراکاس آن را تهدیدی جنونآمیز علیه حاکمیت ملی خود خواند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ سریال دزدیهای دریایی دولت آمریکا علیه ملت ونزوئلا وارد فصل جدیدی شده است. منابع خبری گزارش دادند که گارد ساحلی آمریکا با پشتیبانی کامل نیروهای مسلح این کشور، در عملیاتی که به صورت مستقیم تحت نظارت دولت ترامپ انجام شد، یک نفتکش تجاری را در مسیر آسیا متوقف و توقیف کرد.
این عملیات بخشی از پازل خطرناک واشنگتن برای خفه کردن اقتصاد ونزوئلا است که شامل استقرار ناوگروههای تهاجمی در دریای کارائیب، تهدید به مداخله زمینی و حملات دریایی میشود. دونالد ترامپ پس از این توقیف، با ادبیاتی تهدیدآمیز تأکید کرد که تعقیب کشتیهای حامل نفت ونزوئلا ادامه خواهد داشت و به طور رسمی از اجرای طرح محاصره کامل نفتکشهای مرتبط با این کشور خبر داد.
اگرچه هنوز مشخص نیست که کشتی توقیف شده در لیست تحریمهای ظالمانه آمریکا قرار داشته یا خیر، اما این اقدام نشان میدهد که گارد ساحلی آمریکا به صورت عملی به بازوی نظامی برای اجرای سیاستهای اقتصادی کاخ سفید تبدیل شده است. هدف اصلی این اقدامات، ضربه زدن به شرکت ملی نفت ونزوئلا (PDVSA) و قطع شریان حیاتی اقتصاد این کشور است؛ این در حالی است که شرکت آمریکایی شورون همچنان با برخورداری از معافیتهای ویژه، به غارت منابع نفتی ونزوئلا ادامه میدهد.
آمارها از جنایات خاموش ارتش آمریکا در منطقه حکایت دارد. از زمان آغاز کمپین فشار حداکثری، نیروهای نظامی آمریکا دستکم ۲۹ شناور را منهدم کرده و باعث کشته شدن ۱۰۴ نفر شدهاند. مقامات واشنگتن مدعی هستند که این عملیاتها برای مقابله با قاچاق مواد مخدر و مهاجران غیرقانونی است اما دولت ونزوئلا این ادعاها را پوششی برای بیثباتسازی نظام سیاسی و زمینهسازی برای کودتا میداند.
دولت ونزوئلا در واکنش به این اقدام، ضمن محکوم کردن شدید محاصره دریایی، توقیف این نفتکش را تهدیدی بیپروایانه و خطرناک توصیف کرد. مقامات کاراکاس تأکید کردند که با وجود تشدید حضور نظامی آمریکا در منطقه، متعهد به دفاع از حاکمیت و منافع ملی خود هستند و تسلیم باجخواهیهای امپریالیسم نخواهند شد.