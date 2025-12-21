کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از لحاظ دمایی تا اواسط هفته کاهش محسوس دمای کمینه و از نیمه دوم هفته، ماندگاری هوای سرد در استان پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز افزایش سرعت باد‌های شمال شرقی در نیمه شرقی استان و مواج شدن تنگه هرمز و دریای عمان کاهش دمای کمینه بویژه در مناطق مرتفع استان پیش بینی می‌شود.

او افزود: امروز در مناطق شرقی، شمالی و مرکزی استان تنگه هرمز و دریای عمان وزش باد‌های نسبتاً شدید شمال شرقی سبب مواج شدن دریا بویژه در شمال و شرق تنگه هرمز محدوده جزایرهرمز، هنگام، لارک، قشم، تنب بزرگ و کوچک، سیری و ابوموسی خواهد شد و کاهش محسوس دمای کمینه را بخصوص در ارتفاعات تا اواسط هفته به همراه خواهد داشت.

حمزه نژاد، گفت: توصیه می‌شود تمهیدات لازم در بنادر استان در نظر گرفته شود و در راستای کاهش خطر سرمازدگی محصولات کشاورزی اقدامات لازم انجام شود.

او افزود: از طرفی توده گرد و غبار حاکم در خلیج فارس که سبب کاهش کیفیت هوا نیز شده بتدریج تا اواخر وقت امشب تضعیف خواهد شد.

حمزه نژاد، گفت: این شرایط جوی و دریایی فردا نیز در استان پیش بینی می‌شود و از سه شنبه جوی آرام وپایدار برای استان پیش بینی می‌شود.