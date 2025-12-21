به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، پرویز غفار فرد، رئیس اورژانس ۱۱۵ استان گفت: ساعت ۰۱:۱۶ بامداد امروز ۳۰ آذرماه، گزارشی مبنی بر انحراف یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در محدوده دارشاهی (زیر دوربین) به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ استان اعلام شد.

غفار فرد افزود: در این حادثه مرد ۳۰ ساله به علت شدت جراحات وارده در صحنه جان خود را از دست داد و یک مصدوم دیگر پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط نیرو‌های اورژانس ۱۱۵، به بیمارستان شهید جلیل یاسوج منتقل شد.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان با تأکید بر رعایت قوانین راهنمایی‌ورانندگی، از رانندگان خواست با توجه‌ به شرایط جاده‌ای و ساعات شب، با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.