به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، سرپرست اورژانس شهرستان رفسنجان گفت: متأسفانه یک مرد ۳۰ساله بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن ناشی از استفاده از بخاری غیراستاندارد جان خود را از دست داد.

سید محسن مرتضوی اظهار کرد: همچنین یک مورد مسمومیت با گاز مونوکسید کربن ناشی از استفاده از بخاری غیراستاندارد در یکی از روستا‌های شهرستان رفسنجان گزارش شد که در این حادثه سه نفر دچار مسمومیت شدند که پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی افزود: با توجه به کاهش دما و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی، از شهروندان محترم درخواست می‌شود حتماً از وسایل گرمایشی استاندارد استفاده کرده، از باز بودن مسیر دودکش‌ها اطمینان حاصل کنند و تهویه مناسب محیط را جدی بگیرند.