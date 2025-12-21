پخش زنده
امروز: -
فرماندار شهرستان خاتم از واگذاری مدیریت مجموعه گردشگری سرچشمه نهرمسیح به شهرداری هرات خبر داد و گفت: این واگذاری با هدف توسعه زیرساختها، ساماندهی فضا و ارتقای خدمات رفاهی برای شهروندان و گردشگران انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مهندس زارع در نشست مشترک با رئیس شورای اسلامی شهر هرات، شهردار و جمعی از مسئولان، از واگذاری مدیریت مجموعه گردشگری سرچشمه نهرمسیح به شهرداری هرات خبر داد.
وی با اشاره به اهمیت صیانت از ظرفیتهای طبیعی منطقه اظهار داشت: این مجموعه یک محیط بکر و ارزشمند است که باید با برنامهریزی اصولی و حداکثر توان، زمینه بهرهبرداری مناسب از آن برای رفاه شهروندان و جذب گردشگران فراهم شود.
فرماندار شهرستان خاتم افزود: از امروز مدیریت این مجموعه به شهرداری هرات واگذار شده و شهرداری متعهد است با استفاده از حمایتهای دولتی، منابع داخلی و مشارکت خیرین، در مسیر توسعه، نگهداری و مدیریت اصولی آن گام بردارد.
مهندس زارع با تأکید بر لزوم تدوین طرح جامع گردشگری برای این مجموعه تصریح کرد: اجرای یک برنامه منسجم میتواند نقش مؤثری در توسعه همهجانبه سرچشمه نهرمسیح داشته باشد و فرمانداری و سایر دستگاههای اجرایی آمادگی کامل برای همکاری و تسهیل امور اداری و جذب منابع مالی را دارند.
وی خاطرنشان کرد: اراضی مجموعه گردشگری سرچشمه نهرمسیح طی فرآیندی قانونی و بهصورت بلندمدت به شهرداری هرات واگذار میشود تا زمینه مدیریت پایدار و برنامهریزی هدفمند این تفرجگاه فراهم شود.