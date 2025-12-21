عارف در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما تاکید کرد؛
حمایت از تولید داخل، محور توسعه نساجی کشور
معاون اول رئیسجمهور گفت: امروز زمان اتکا به تولید داخل است و بازارهای منطقه فرصت بزرگی را برای صادرات پوشاک ایرانی فراهم کردهاند.
محمدرضا عارف در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما
با اشاره به جایگاه دیرینه صنعت نساجی در کشور، از بهبود چشمگیر کیفیت نخ و پارچه داخلی خبر داد و افزود: صنعت نساجی یکی از صنایع تاریخی و ریشهدار کشور است و بخش قابل توجهی از مردم از تولید پنبه تا پارچه و فرش در این حوزه فعالیت دارند.
به گفته وی، راهبرد اصلی دولت، حمایت جدی و همهجانبه از تولید داخلی در تمام بخشهاست و بر ممنوعیت واردات محصولات نساجی و پارچه که در کشور به اندازه نیاز تولید میشوند تاکید داریم.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به ارزیابیهای جدید در این صنعت افزود: کیفیت نخ تولیدی کشور در سال جاری بسیار خوب و قابل رقابت است و وضع تولید پارچه نیز در ارزیابیهای گرفته، مطلوب گزارش شده است و شرایط فعلی کشور اجازه میدهد با تکیه بر تولید داخل مسیر توسعه صنعت نساجی با قدرت ادامه یابد.
وی گفت: دوخت و پوشاک ایران در مقایسه با کشورهای منطقه در شرایط قابل قبولی قرار دارد و حتی بعضی کشورهای بزرگ اروپایی نیز علاقهمند به خرید پوشاک ایرانی، بهویژه البسه مردانه شدهاند.
عارف با اشاره به آییننامههای جدید درباره کولهبری و ته لنجیها افزود: واردات پارچه در این چارچوب مجاز شده، اما دولت در تلاش است این ظرفیت به سمت واردات نخ و مواد اولیه و ماشین آلات موردنیاز نساجی هدایت شود تا بخشهایی که پیشتر از محل واردات امرارمعاش میکردند نیز دچار مشکل نشوند.
وی همچنین از همکاری تشکلهای بخش خصوصی و انجمنهای تخصصی نساجی قدردانی کرد و گفت: هدف ما این است که کیفیت محصولات داخلی در سطح رقابتی باقی بماند و در کنار تأمین نیاز داخل، صادرات نیز توسعه پیدا کند.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به حضور ایران در اتحادیههای منطقهای نظیر اوراسیا، شانگهای و بریکس افزود: بازارهای بسیار خوبی در منطقه پیش روی صنعت نساجی ایران قرار دارد و ما با برنامهریزی دقیق میتوانیم سهم قابل توجهی از این بازارها را در اختیار بگیریم.
عارف همچنین از برگزاری سلسله نشستهای مشترک با صنعتگران نساجی خبر داد و گفت: دولت با تمام توان در کنار تولیدکنندگان داخلی ایستاده است تا صنعت نساجی ایران جایگاه واقعی خود را در اقتصاد منطقه بازیابد.