به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، در رشته با تفنگ و تپانچه ۲۰ ورزشکار باهم رقابت کردند که با معرفی نفرات برتر به کار خو پایان داد.

نفرات برتر در بخش تفنگ نرگس بابایی از دانشگاه پیام نور، آیدا سلیمی از دانشگاه آزاد، پانیذ بودش از دانشگاه دولتی وصفر نجفی از دانشگاه پیام نورنفرات برتر شدند.

نفرات برتر در رشته تپانچه امین خلیلی از دانشگاه آزاد، متین گل محمدی از دانشگاه پیام نور، نگار امانی فر از دانشگاه علوم پزشکی و مهشاد محقق از دانشگاه آزاد عناوین برتر را کسب کردند.