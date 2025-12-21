پخش زنده
شانزدهمین جشنواره ی ملی داستان رضوی فروردین سال آینده در لرستان برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛شانزدهمین جشنواره ملی داستان رضوی ۲۳ فروردین سال آینده در استان لرستان برگزار می شود.
نویسنده و شاعر لرستانی با تأکید بر اینکه شانزدهمین جشنواره داستاننویسی رضوی بستری برای بازآفرینی روایتهای معرفتی و استحکام بنیانهای فکری نویسندگان است، ضرورت توجه به نویسندگان جوان و بومی استانها را عاملی مهم در ارتقای کیفیت این رویداد فرهنگی دانست.
عبدالرضا شهبازی با بیان اينکه استان لرستان میزبان یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی و ادبی کشور شده است،افزود:جشنواره بینالمللی داستاننویسی رضوی که نام و هویت خود را با یاد و سیرهی امام رضا (ع) پیوند زده، فرصتی تازه برای نویسندگان و شاعران سراسر ایران فراهم آورده تا در پرتو معنویت رضوی، روایتهای دینی و آیینی را با زبان هنر و ادبیات بازآفرینی کنند.
علاقه مندان به شرکت در جشنواره رضوی می توانند آثار خود را در دو بخش داستان کوتاه و بلند تا ۳۰ دی ۱۴۰۴ به دبیرخانه این جشنواره به نشانی خرمآباد،میدان ۲۲ بهمن،معاونت فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان و دبیرخانه استانی جشنواره ملی داستان رضوی ارسال و با با شماره تلفن ۰۶۶۳۳۲۰۱۷۹۵ در ارتباط باشند.
اختتامیه این جشنواره ۲۳ فروردین ماه سال ۱۴۰۵ در لرستان برگزار خواهد شد.