به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛شانزدهمین جشنواره ملی داستان رضوی ۲۳ فروردین سال آینده در استان لرستان برگزار می شود.

نویسنده و شاعر لرستانی با تأکید بر اینکه شانزدهمین جشنواره داستان‌نویسی رضوی بستری برای بازآفرینی روایت‌های معرفتی و استحکام بنیان‌های فکری نویسندگان است، ضرورت توجه به نویسندگان جوان و بومی استان‌ها را عاملی مهم در ارتقای کیفیت این رویداد فرهنگی دانست.

عبدالرضا شهبازی با بیان اينکه استان لرستان میزبان یکی از مهم‌ترین رویدادهای فرهنگی و ادبی کشور شده است،افزود:جشنواره بین‌المللی داستان‌نویسی رضوی که نام و هویت خود را با یاد و سیره‌ی امام رضا (ع) پیوند زده، فرصتی تازه برای نویسندگان و شاعران سراسر ایران فراهم آورده تا در پرتو معنویت رضوی، روایت‌های دینی و آیینی را با زبان هنر و ادبیات بازآفرینی کنند.

علاقه مندان به شرکت در جشنواره رضوی می توانند آثار خود را در دو بخش داستان کوتاه و بلند تا ۳۰ دی ۱۴۰۴ به دبیرخانه این جشنواره به نشانی خرم‌آباد،میدان ۲۲ بهمن،معاونت فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان و دبیرخانه استانی جشنواره ملی داستان رضوی ارسال و با با شماره تلفن ۰۶۶۳۳۲۰۱۷۹۵ در ارتباط باشند.

اختتامیه این جشنواره ۲۳ فروردین ماه سال ۱۴۰۵ در لرستان برگزار خواهد شد.