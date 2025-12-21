به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ هادی کاووسیان با اشاره به عملیات موفق جست‌و‌جو و نجات گفت: عصر امروز، پس از دریافت گزارش ناپدید شدن یک خانم جوان ۱۹ ساله، یک تیم شش نفره از امدادگران هلال‌احمر بلافاصله به منطقه اعزام شد.

وی افزود: این تیم در یک عملیات فشرده و با هماهنگی مأموران پاسگاه انتظامی ایرج و بهره‌گیری از همکاری اهالی محلی، موفق شدند این خانم را در مدت حدود چهار ساعت سالم و ایمن پیدا کرده و به خانواده وی تحویل دهند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان اسفراین ضمن قدردانی از تلاش امدادگران و مشارکت مردم، بر آمادگی کامل نیرو‌های جمعیت برای مواجهه با حوادث و مفقودی‌ها تأکید کرد.