به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سمیه محیط گفت: در آستانه پویش یلدای مهربانی با پیگیری محمدرضا جعفری اصل دادستان بندر امام خمینی و مساعدت جامعه خیرین و حامیان، ۶۰ دستگاه لوازم ضروری زندگی شامل؛ ۴۰ دستگاه یخچال و ۲۰ دستگاه بخاری به ارزش ۱۰ میلیارد ریال به مددجویان زیر پوشش کمیته امداد این شهر اهدا شد.

وی ضمن قدردانی از اقدام خیرخواهانه دادستان و جامعه خیرین و حامیان، افزود: تامین لوازم ضروری منزل مددجویان از مهمترین وظایف این نهاد است و با توجه به درخواست‌های ثبت شده توسط مددجویان در سامانه امداد هوشمند (سها) و شناسایی و نیازسنجی مددکاران در راستای رفع مشکلات خانواده‌های تحت حمایت انجام می‌شود.

خانم محیط با اشاره به اهدای ۹۸ دستگاه کولر، یخچال و بخاری در ۹ ماهه امسال به ارزش ۲۰ میلیارد ریال بین خانواده‌های تحت حمایت، تصریح کرد: کمیته امداد بندر امام خمینی آمادگی دارد تا با مشارکت خیران و نیکوکاران، دامنه این خدمات را گسترش دهد و نیاز‌های جامعه هدف را برطرف کند.

رئیس کمیته امداد بندر امام خمینی در پایان با اشاره به سخنی گهربار از امام علی علیه السلام: طوبی لِمَن أحسَن إلَی الِعبادِ و تَزَوَّدَ لِلمَعادِ (خوشا به حال آن که به بندگان خدا نیکی کند و برای آخرت خود زاد و توشه برگیرد) از حمایت‌های خیرین و نیکوکاران این شهر قدردانی کرد و بیان داشت: تداوم همکاری مردم نیکوکار و مسئولین در زمینه تامین وسایل زندگی تاثیر بسزایی در رفع این مهم خواهد داشت.