پخش زنده
امروز: -
ویژه برنامه «شب یلدا» شبکه جهانی سحر صداوسیما از آرامگاه عطار و خیام نیشابوری، بهمدت چهار ساعت و نیم از این شبکه پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان نیشابور گفت: اجرای این برنامه فرهنگی، هنری و ادبی را نعمت الله هاشمی و ناصر بلخی برعهده دارند و مجید نصیری، تهیه کننده و روح الله ظریف، کارگردان این برنامه هستند.
حسن گیاهی ادامه داد: هنرمندانی از کشورهای افغانستان، تاجیکستان و خراسان رضوی در این برنامه، اجرا خواهند داشت و برخی از فرهیختگان برجسته نیز در حوزه فرهنگی و تمدنی زبان فارسی، صحبت خواهند کرد.
او تصریح کرد: این برنامه با رویکرد حفظ فرهنگ، آیین و سنتهای کهن ایرانی، زبان فارسی و وحدت کشورهای فارسی زبان منطقه است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان نیشابور گفت: سه تن از نوجوانان و نونهالان آیندهدار نیشابوری شامل یاسین انتظاریان، یسنا طاهری و نرگس شکفته و نیز ابراهیم کرمانی، هنرمند سفالگر هم در این برنامه به ایفای نقش میپردازند.
گیاهی یادآور شد: این برنامه با همکاری شبکه جهانی سحر، استانداری، فرمانداری و اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان نیشابور و برخی علاقهمندان فرهنگی نیشابوری تهیه شده است.
او از همشهریان نیشابوری و خراسانی دعوت کرد در شب یلدا این برنامه فاخر فرهنگی که از ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه جهانی سحر آغاز میشود را به تماشا بنشینند.