مدیرکل کمیته امداد امام خمینی خوزستان از برگزاری پویش یلدای مهربانی با هدف تامین مایحتاج خانوادههای نیازمند در شب یلدا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، جمال شیبه مدیرکل کمیته امداد امام خمینی خوزستان گفت: این پویش با هدف تامین مایحتاج خانوادههای نیازمند از جمله خانوادههای دارای بیمار سخت درمان، ایتام و مادران سرپرست خانوار با حضور خیران و مردم نیکوکار در حال اجراست.
او افزود: مردم نیکوکار و خیران میتوانند از طریق کد دستوری *۸۸۷۷*۰۶۱# و ارسال عدد ۵ به شماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۶۱ و شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۴۰۵۷۵، ۶۰۳۷-۹۹۱۸-۹۹۹۴-۰۵۷۵ به نام کمیته امداد امام خمینی استان در پویش یلدای مهربانی مشارکت کنند.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی خوزستان ادامه داد: فعالان در صنوف آجیل فروشی، قنادی، میوه فروشی و بنکداران میتوانند در این شبها با تخفیفات خود در تهیه بستههای یلدایی به کمیته امداد بیایند.
شیبه گفت: امکان مشارکت از طریق سامانه نیکوکاری سما با مراجعه به آدرس sama.emdad.ir و از طریق نرمافزارهای ایرانی اپ، ایوا، بله و روبیکا نیز فراهم شده است.