رزمایش طرح زمستانی پلیس مازندران با هدف پیشگیری از حوادث جادهای و ارتقای امنیت زمستانی در محورهای استان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رزمایش طرح زمستانی پلیس مازندران با هدف پیشگیری از بروز حوادث جادهای و افزایش آمادگی نیروهای انتظامی و خدماترسان برای تأمین امنیت و رفاه مردم در فصل زمستان، در سطح محورهای مواصلاتی استان آغاز شد.
استاندار مازندران در آیین آغاز این رزمایش، با قدردانی از تلاش نیروهای خدماترسان در مدیریت آتشسوزی اخیر جنگلهای الیت، گفت: رفاه، آرامش و امنیت امروز جامعه، نتیجه وفاق، همدلی مردم و همراهی مسئولان است.
مهدی یونسی با اشاره به نقش همبستگی اجتماعی در عبور از بحرانها، افزود: پیشگیری هوشمندانه میتواند مؤثرترین راه برای حفظ امنیت جانی در جامعه باشد و اجرای طرحهای پیشگیرانه در حوزه ترافیک و ایمنی جادهها از اولویتهای استان است.
وی با تأکید بر اینکه مازندران بر اساس برنامهریزی دقیق اداره میشود، تصریح کرد: هیچ جادهای در استان بدون نظارت رها نخواهد شد و تمام ظرفیتهای انتظامی، امدادی و خدماتی برای تأمین امنیت و رفاه مردم و مسافران بهکار گرفته میشود.
استاندار حفظ جان مردم را اولویت دانست و از شهروندان نیز خواست قوانین راهنمایی و رانندگی را با توجه به وضعیت جغرافیایی مازندران رعایت کنند.
رزمایش طرح زمستانی پلیس با مشارکت نیروهای انتظامی، امدادی و خدماترسان، تا پایان فصل سرما در محورهای مواصلاتی استان ادامه خواهد داشت و هدف اصلی آن کاهش تصادفات، تسریع در امدادرسانی و افزایش ایمنی تردد در شرایط جوی نامناسب است.