خبرهایی از حضور ورزشکار قزوینی در اردوی تیم ملی والیبال نشسته تا برتری فوتبالیستهای امید شمس آذر مقابل نماینده اراک در لیگ برتر را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، داود علیپوریان بازیکن قزوینی به اردوی تیم ملی والیبال نشسته کشور دعوت شد.
اردوی ملی پوشان تا دوم دی در تهران پیگیری خواهد شد.
تیم ملی والیبال نشسته برای حضوری قدرتمند در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ژاپن آماده میشود.
برتری فوتبالیستهای امید شمس آذر مقابل نماینده اراک در لیگ برتر
تیم فوتبال امید شمس آذر در هفته یازدهم لیگ برتر مقابل آلومینیوم اراک به برتری رسید.
در این بازی که در ورزشگاه امام خمینی اراک برگزار شد، نماینده استان با یک گل به برتری رسید.
تیم امیدهای شمس آذر با این نتیجه ۲۰ امتیازی شد و در رده دوم گروه دو لیگ برتر فوتبال امیدهای کشور قرار گرفت.
شناخت تیمهای برتر لیگ تکواندوی نونهالان استان
در این مسابقات آکادمی طاهرخانی بر سکوی قهرمانی ایستاد.
تیمهای آکادمی کیان و مهرآوید گیلان هم دوم و سوم شدند.
این مسابقات به میزبانی خانه تکواندوی قزوین برگزار شد.