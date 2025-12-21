معاون مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی گفت: مطالعات و زیرسازی بافت فرسوده و شهری مسجدسلیمان در دستور کار ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار قرار گیرد.

لزوم توجه به مطالعات و زیرسازی بافت فرسوده و شهری مسجدسلیمان

لزوم توجه به مطالعات و زیرسازی بافت فرسوده و شهری مسجدسلیمان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عبدالله ارجاعی با اشاره به مشکلات بافت فرسوده و شهری مسجدسلیمان گفت: مطالعات و زیرسازی بافت فرسوده و شهری مسجدسلیمان در دستور کار ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار قرار گیرد.

وی پس از بازدید از فاضلاب جاری در شهر مسجدسلیمان این وضعیت را غیرقابل قبول دانست و افزود: باید در مدت چهار ماه مطالعات جامعی از این شهر صورت گیرد.

ارجاعی ادامه داد: نیاز است مطالعات کارشناسی روی بافت فرسوده و جمع آوری فاضلاب شهری انجام و ستاد بازآفرینی تشکیل شود و حل مشکل در دستور کار ستاد ملی قرار گیرد.

معاون مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: ممکن است مشکلات بهداشتی زیادی بر اثر این وضعیت برای شهروندان ایجاد شود ضمن اینکه در بازدید انجام شده، وضعیت نخاله‌های ساختمانی و فاضلاب شهری بسیار نامناسب بود.

وی با بیان اینکه وضعیت بافت فرسوده و شهری مسجدسلیمان تفاوت چندانی ندارد، افزود: هر آنچه جزو وظایف وزارت راه و شهرسازی در ستاد بازآفرینی شهری است انجام خواهد شد.

ارجاعی اظهار کرد: شهرداری مسجدسلیمان با مساعدت وزارت نفت مطالعات لازم درخصوص بافت‌های فرسوده و شهری، وضعیت آسفالت و جوی و جدول را انجام خواهد داد تا ظرف ۲ سال اقدامات لازم انجام شود و ظاهر شهر تغییر یابد.

وی قول مساعد وزارت نفت برای تامین کاستی‌های شهرداری برای حل این مشکلات را یادآور شد و درخصوص مشکل مسکن پنج هزار و ۶۰۰ خانوار روستایی در اندیکا گفت: قرار شد تیمی این موضوع را پیگیری کند و اقدامات لازم برای تامین زمین و تسهیلات برای این خانوار‌ها که اغلب آنها در غار زندگی می‌کنند، انجام شود.

کوتاه شدن حدود ۶۰ کیلومتری مسیر مسجدسلیمان به اهواز با احداث میانبر

معاون مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی درخصوص طرح میانبر مسجدسلیمان به اهواز نیز گفت: نماینده مسجدسلیمان از یک سال پیش پیگیر جاده میانبر مسجدسلیمان -اهواز است و گفته شد اگر حدود ۲۳کیلومتر راه احداث شود، حدود ۵۰ تا ۶۰ کیلومتر از مسیر کوتاه می‌شود که این امر به بهینه‌سازی مصرف سوخت، کاهش تلفات و حفظ سلامت مردم منجر خواهد شد.

وی با بیان اینکه اجرای این میانبر با احداث پل و تونل همراه خواهد بود، افزود: تلاش خوبی در سازمان برنامه و بودجه انجام شده و توافق‌های اولیه نیز انجام شده است.

ارجاعی تقاضا کرد ظرف یک ماه، مطالعات کارشناسی و مهندسی ارزش در این خصوص انجام شود تا اقدامات بعدی صورت گیرد ضمن اینکه شرکت نفت هزینه مطالعات را تامین می‌کند.

رضا جباری نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس شورای اسلامی نیز درخصوص اجرای میانبر مسجدسلیمان به اهواز گفت: با اجرای این میانبر، دسترسی به تمام نقاط شهر محقق خواهد شد.

وی با بیان اینکه کمربندی این جاده توسط شرکت نفت و با هدف خروج مسجدسلیمان از بن بست تکمیل می‌شود، افزود: برای جاده‌های برون شهری نیز نشستی با مدیرکل زیرساخت‌ها برگزار خواهدشد.

پیمان جهانگیری فرماندار مسجدسلیمان نیز گفت: با پیگیری‌های نماینده مسجدسلیمان پنج همت برای اجرای این میان‌بر اختصاص یافته که ۲ همت آن به صورت ۱۰۰ درصدی انجام شده است.

وی به جاده ناهموار و پرپیچ و خم این مسیر اشاره کرد و افزود: خودرو‌های زیادی در این جاده دچار تصادف می‌شوند که امیدواریم با پیگیری‌های انجام شده این مشکل برطرف شود.