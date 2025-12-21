پخش زنده
سیوششمین دوره جشنواره بزرگ فرهنگی «زندگی با قرآن» در شهرکرد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیرکل بهزیستی استان گفت: مخاطبین این جشنواره تمام جامعه هدف بهزیستی اعم از نابینایان و کم بینایان، معلولین جسمی و حرکتی، ناشنوایان و کم شنوایان، فرزندان مقیم خانههای کودک و نوجوان و فرزندان در خانواده، زنان سرپرست خانوار، کارکنان و خانواده کارکنان و فرهیختگان سالمند بالای ۶۵ سال هستند که میتوانند در این جشنواره شرکت کنند.
محمدی افزود: رشتهها شامل قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، اذان، حفظ قرآن کریم، مناجاتخوانی، تواشیح و همخوانی، فیلم کوتاه، نقاشی و ایدهپردازی قرآنی است که مرحله ارزیابی استانی تا سوم دی ماه انجام و معرفی شدگان به مرحله کشوری که در نیمه بهمن برگزار میشود، راه خواهند یافت.
وی گفت: شرکت کنندگان میتوانند آثار خود را در رشتههای مناجات خوانی، طراحی پوستر، فیلم کوتاه، نقاشی، عکاسی، تواشیح و همخوانی در قالب لوح فشرده و در رشته ایده پردازی در قالب فایل Word یا Pdf ارسال کنند.