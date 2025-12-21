پارک بانوان گتوند با صرف ۷۵ میلیارد ریال اعتبار با حضور جمعی از مسئولان محلی به بهره‌برداری رسید و به روی شهروندان گشوده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن آقایی، فرماندار گتوند در حاشیه افتتاح پارک بانوان این شهرستان گفت: این پارک به مساحت ۶ هزار و ۵۰۰ مترمربع در انتهای پارک گلستان قیصریه گتوند ساخته شده و در اختیار شهروندان قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه پارک بانوان به همت شهرداری و شورای شهر گتوند و با هدف ایجاد نشاط و امیدآفرینی احداث شده است، افزود: این پارک به امکانات ورزشی، تفریحی و سرگرمی، ست بازی، میدان والیبال و وسایل ورزشی با امنیتی بالا مجهز است.

احداث پارک بانوان در شهر گتوند از سال‌ها پیش به عنوان یکی از مطالبات بانوان این شهر مطرح بوده است.

شهرستان گتوند به مرکزیت شهر گتوند بر اساس آخرین سرشماری انجام شده در سال ۱۳۹۵ حدود ۲۴ هزار نفر جمعیت دارد.