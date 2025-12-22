۱۱ هزار کهگیلویه وبویراحمدی در انتظار دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۱۱ هزار نفر در استان در انتظار دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، شهلا محمدحسینی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گفت: این استان در هفت ماهه سال گذشته در پرداخت تسهیلات ازدواج رتبه ۲۸ کشور بود، اما امسال با پرداخت تسهیلات ازدواج جایگاه استان به رتبه ششم ارتقا یافت.
محمدحسینی افزود: تا پایان آبان ماه امسال پنج هزار و ۳۸۷ نفر تسهیلات ازدواج دریافت کردند که در این رابطه ۱۸ هزار و ۹۷۰ میلیارد ریال به این افراد پرداخت شد.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: هم اکنون در استان چهار هزار و ۵۲ نفر در نوبت دریافت تسهیلات ازدواج هستند که از بانکها انتظار میرود پرداخت تسهیلات ازدواج را سرعت بخشند.
محمدحسینی در خصوص پرداخت تسهیلات فرزندآوری با اشاره به اینکه تا پایان آبان امسال پنج هزار و ۸۴۲ نفر تسهیلات فرزندآوری دریافت کردند، اضافه کرد: ۷ هزار و ۱۴۶ نفر در صف دریافت تسهیلات فرزندآوری هستند.