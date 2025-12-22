مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۱۱ هزار نفر در استان در انتظار دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، شهلا محمدحسینی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گفت: این استان در هفت ماهه سال گذشته در پرداخت تسهیلات ازدواج رتبه ۲۸ کشور بود، اما امسال با پرداخت تسهیلات ازدواج جایگاه استان به رتبه ششم ارتقا یافت.

محمدحسینی افزود: تا پایان آبان ماه امسال پنج هزار و ۳۸۷ نفر تسهیلات ازدواج دریافت کردند که در این رابطه ۱۸ هزار و ۹۷۰ میلیارد ریال به این افراد پرداخت شد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: هم اکنون در استان چهار هزار و ۵۲ نفر در نوبت دریافت تسهیلات ازدواج هستند که از بانک‌ها انتظار می‌رود پرداخت تسهیلات ازدواج را سرعت بخشند.