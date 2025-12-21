رئیس کل دادگستری استان کرمان، بر ضرورت برخورد جامع و همه‌جانبه با منکرات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رئیس کل دادگستری استان کرمان، بر ضرورت برخورد جامع و همه‌جانبه با منکرات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی تأکید کرد و گفت: جامعه به مانند یک بدن است و باید قبل از بیمار شدن به فکر حفظ سلامت آن بود، زیرا در صورت درگیر شدن به بیماری، درمان آن دشوار و هزینه بر و گاهی غیرممکن خواهد بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در نشست هماهنگی و بررسی فعالیت‌های کارگروه تخصصی دستگاه قضایی شورای امر به معروف و نهی از منکر، با اشاره به اهمیت نگاه فراگیر به فریضتین، افزود: اگر تنها به یک بعد منکرات مانند حجاب و پوشش وارد شویم، اقدامات صحیح نخواهد بود و نمی‌توان انتظار تغییرات اساسی داشت؛ از این رو نگاه ما به منکرات باید جامع باشد و برای هر بخش برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی دقیق داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: باید با فساد‌ها و آسیب‌ها در همه سطوح، چه در حوزه مردم و چه نهاد‌های حاکمیتی، با تمام توان مقابله کنیم تا شهری عاری از فساد و منکر شکل گیرد.

**** اجرای فریضتین، انتظار تاریخ از ماست

رئیس کل دادگستری استان کرمان با تأکید بر سابقه واجب دینی امر به معروف و نهی از منکر افزود: این فریضه حتی قبل از انقلاب نیز وجود داشته و اکنون که نظام اسلامی برقرار است، تاریخ از ما انتظار دارد اقدام مؤثری انجام شود تا آثار آن برای سالیان متمادی باقی بماند و کار‌های نیمه‌تمام به سرانجام برسد.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی تصریح کرد: برای تحقق این اهداف، همه نهاد‌ها و اقشار جامعه از جمله مردم، خانواده‌ها، آموزش و پرورش، روحانیون، دانشگاه‌ها و حاکمیت باید نقش داشته باشند؛ لازم است کار علمی و هدفمند انجام شود تا وظایف هر نهاد مشخص شود و مفسده‌ها و جرایم کاهش یابد.

وی با بیان اهمیت کاهش پرونده‌های قضایی، گفت: هدف نهایی این است که روند ورود پرونده‌ها به دستگاه قضایی کاهش پیدا کند و هر سال شاهد کاهش جرایم و آسیب‌ها باشیم تا جامعه به سمت سلامت اجتماعی پیش رود.

**** ضرورت همصدایی و هماهنگی میان قوای سه گانه در حوزه اجرای فریضتین

وی بر ضرورت هماهنگی و هم‌صدایی میان قوای سه‌گانه کشور تأکید کرد و ادامه داد: در حال حاضر، اجرای قوانین با چالش‌هایی روبه‌روست و در مواردی به‌دلیل نبود انسجام در عملکرد دستگاه‌ها، قوانین مصوب می‌شوند، اما ابلاغ و اعمال آنها با تأخیر یا تردید مواجه است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: استمرار این ناهماهنگی‌ها، آسیب‌هایی را در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به‌دنبال دارد.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی با اشاره به اهمیت آموزش در حوزه امر به معروف و نهی از منکر گفت: آمران و ناهیان باید شناخت کامل نسبت به معروف‌ها و منکر‌ها داشته باشند، زیرا فقدان آگاهی و آموزش سبب می‌شود در ذهن افراد، مرز میان معروف و منکر تغییر یافته و نتایج اقدامات معکوس شود و در این رابطه کارگروه‌های زیرمجموعه ستاد‌های ملی باید در زمینه آموزش و شناخت صحیح معروف‌ها و منکر‌ها فعالیت جدی و هدفمند داشته باشند.

**** حمایت قانونمند دستگاه قضایی از آمران به معروف و ناهیان از منکر

این مقام مسئول، انجام اقدامات فرهنگی با موضوع امر به معروف و نهی از منکر را نیازمند پشتیبانی و حمایت دانست و تاکید کرد: حمایت مالی یکی از ارکان اصلی تحقق این اهداف است و باید بخش قابل‌توجهی از بودجه فرهنگی کشور به این حوزه اختصاص یابد؛ چراکه این هزینه‌ها در واقع نوعی سرمایه‌گذاری بلندمدت اجتماعی و فرهنگی محسوب می‌شوند.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی تصریح کرد: بسیاری از هزینه‌های کلان زمانی مؤثر واقع می‌شوند که در زمان مناسب صرف شوند؛ همان‌گونه که در حوزه سلامت، بی‌توجهی به پیشگیری، هزینه‌های درمانی سنگین و گاه غیرقابل‌جبران را به‌دنبال دارد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان، حفظ ظاهر اسلامی جامعه را از اولویت‌های اساسی دانست و تأکید کرد: در جامعه اسلامی، تظاهر به فعل حرام پذیرفته نیست و لازم است فضای عمومی از جلوه‌های منکر پاک شود. از این رو باید توجه داشت که براساس قانون، برخورد با پدیده بدحجابی و بی‌حجابی جزو وظایف ضابطان قضایی است و جرم مشهود تلقی می‌شود و همچنین حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد.

****حضور زنان محجبه در جامعه، تلنگری برای توسعه فرهنگ حجاب

رئیس کل دادگستری استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش الگو‌های اجتماعی، گفت: حضور زنان محجبه و مؤمن در جامعه می‌تواند عامل تشویق و تلنگر فرهنگی مؤثری باشد و جلوه‌های عینی معروف را در زندگی روزمره مردم تقویت کند.



حجت الاسلام و المسلمین حمیدی ضمن تاکید بر این مطلب که اقدامات فرهنگی معمولاً دیر‌بازده هستند و باید با تدبیر، استمرار و امید دنبال شوند، اظهارداشت: با توکل بر خداوند و همکاری همه دستگاه‌ها، مسیر رشد و اصلاح در جامعه به‌صورت روزافزون پیش خواهد رفت.