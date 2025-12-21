پخش زنده
امروز: -
شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان در اطلاعیهای با اشاره به پیشبینی سازمان هواشناسی از احتمال افزایش برودت هوا در روزهای آینده، درباره یخزدگی کنتورهای آب در برخی مناطق هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، در این اطلاعیه تأکید شده است: با توجه به روند آغاز فصل سرما و کاهش دمای هوا از شهروندان درخواست میشود تا تمهیدات لازم را برای جلوگیری از یخزدگی و ترکیدگی کنتور و انشعاب آب منازل خود به کار ببندند.
عایقبندی کنتور و لولههای آبرسانی در پیشگیری از یخزدگی مؤثر است و توصیه میشود با قراردادن پشمشیشه، گونی کنفی و پوشال در محفظه کنتور و عایقکردن لولههای سطحی از یخزدگی انشعاب و کنتور جلوگیری کرد.
در صورت مشاهده یخزدگی از حرارتدادن مستقیم و یا ریختن آب جوش روی کنتور و یا لولههای آب داخل ساختمان و یا از برافروختن آتش در مجاورت شیرها و لولههای آب جدا خودداری شود.
شهروندان میتوانند در صورت بروز مشکل یخزدگی با سامانه تلفنی ۱۲۲ شرکت آب و فاضلاب محل سکونت خود تماس بگیرند تا گروههای امدادی آبفا در کمترین زمان ممکن به موضوع رسیدگی کنند.