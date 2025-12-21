به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی گفت: در ۶ ماهه نخست سال جاری از ۹۳ هکتار اراضی ملی رفع تصرف شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی با بیان این که مواردی از احکام صادره در خصوص رفع تصرف از اراضی ملی و نیز احکام صادره قلع و قمع مستحدثات که تاکنون به علل مختلف اجرا نشده‌اند، افزود: این موارد در دستور کار قرار دارد تا هر چه زودتر با آماده سازی تجهیزات لازم و عزم جدی دستگاه‌های مسئول اجرا شوند و هیچ حکم اجرا نشده‌ای در این حوزه باقی نماند.

مدعی العموم گفت: نظارت بر وضعیت چاه‌های فاقد پروانه و نیز آب شرب در استان باید به صورت مستمر و دقیق مد نظر باشد، احکام قطعی بر پر و مسلوب المنفعه شدن تعداد ۲۳ حلقه چاه غیرمجاز در اراک و ۲۸ چاه غیرمجاز در حوزه‌های قضایی دیگر استان صادر شده که مقرر شد تا پایان سال جاری نسبت به اجرای تمامی این احکام اقدام شود.