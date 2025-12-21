پخش زنده
رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان کرمان، بر اهمیت نهادینه شدن تقوا، وحدت و امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، حجتالاسلام والمسلمین علی نخعی در نشست هماهنگی و بررسی فعالیتهای کارگروه تخصصی دستگاه قضایی شورای امر به معروف و نهی از منکر با استناد به قرآن کریم و سوره آل عمران، گفت: سه عنصر کلیدی جامعه دینی و اسلامی شامل تقوا، وحدت و امر به معروف و نهی از منکر است.
وی با اشاره به این مطلب که تقوا به معنای احساس مسئولیت است که مهمترین شاخص هر فرد دینی به شمار میرود، عنوان کرد: عنصر دوم، وحدت است؛ زیرا جامعهای که میخواهد به اصول دینی پایبند باشد، باید بر محور وحدت حرکت کند و اختلافات را کنار بگذارد.
رئیس دادگستری شهرستان کرمان خاطرنشان کرد: عنصر سوم نیز امر به معروف و نهی از منکر است که ضمانت اجرایی تحقق تقوا و وحدت را فراهم میکند.
حجت الاسلام والمسلمین نخعی تصریح کرد: اگر میخواهیم جامعهای با تقوا و همبستگی واقعی داشته باشیم، باید امر به معروف و نهی از منکر را در زندگی روزمره و فعالیتهای اجتماعی نهادینه کنیم تا در نهایت جامعه به رستگاری دست یابد.
رئیس شورای امربه معروف و نهی از منکر دادگستری استان کرمان با اشاره به اهمیت حضور فعال مردم در عرصههای اجتماعی و سیاسی، گفت: در بحث شورای امر به معروف شهرستان، باید برنامهریزیهای لازم انجام شود تا شاهد مشارکت حداکثری مردم در انتخابات باشیم و همه شهروندان با حضور پررنگ خود، نقش فعال خود را ایفا کنند.
گفتنی است؛ این نشست با حضور رئیس کل دادگستری استان کرمان، رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و اعضای کارگروه تخصصی برگزار شد و محورهای اصلی آن شامل هماهنگی بینبخشی، بررسی اقدامات انجام شده و برنامهریزی برای ارتقای فعالیتهای شورا در سطح شهرستان کرمان است.