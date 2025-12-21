\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0632\u0646\u062c\u0627\u0646\u061b \u0628\u0644\u0646\u062f\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0634\u0628 \u0633\u0627\u0644\u060c \u0641\u0631\u0635\u062a\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u06af\u0631\u062f\u0647\u0645\u200c\u0622\u0645\u062f\u0646\u060c \u0642\u0635\u0647 \u06af\u0648\u06cc\u06cc \u0648 \u062a\u062c\u0631\u0628\u0647 \u0644\u062d\u0638\u0627\u062a\u06cc \u067e\u0631 \u0627\u0632 \u062e\u0627\u0637\u0631\u0647 \u0628\u0627 \u0639\u0632\u06cc\u0632\u0627\u0646\u0645\u0627\u0646 \u06a9\u0647 \u06cc\u0627\u062f\u0622\u0648\u0631 \u067e\u06cc\u0648\u0646\u062f\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062f\u06cc\u0631\u06cc\u0646\u0647 \u0648 \u0634\u0627\u062f\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0633\u0627\u062f\u0647 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0627\u0633\u062a.\n