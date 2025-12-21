به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج رقابت‌ها به این شرح اعلام شد:

* مرحله سیزدهم - ماده داونهیل یا سرعت:

۱- فرانیو فون آلمن از سوئیس ۱:۵۸:۶۷ دقیقه

۲- مارکو اودرمَت از سوئیس ۱:۵۸:۹۷،

۳- فلوریان شایدر از ایتالیا ۱:۵۹:۶۵

- در رده بندی ماده داونهیل یا سرعت پس از سومین مرحله از ۹ مرحله فصل مارکو اودرمت از سوئیس با ۲۸۰، فرانیو فون آلمن از سوئیس با ۲۳۰ و دومینیک پاریس از ایتالیا با ۱۴۰ امتیاز اول تا سوم هستند.

- وضعیت سایر مواد به این شرح است:

- در رده بندی کلی ماده مارپیچ کوچک پس از سومین مرحله از ۱۱ مرحله فصل، تیمون هوگان از نروژ با ۱۹۵ امتیاز پیشتاز شد و پاکو راسا از فرانسه ۱۴۰ امتیاز دوم و لوکاس پینیرو از برزیل با ۱۲۶ امتیاز دوم و سوم هستند.

- در رده بندی کلی ماده مارپیچ بزرگ پس از چهارمین مرحله از ۹ مرحله فصل، مارکو اودرمت از سوئیس با ۲۶۰ و اشتفان برن اشتینر از اتریش با ۲۴۵ امتیاز اول و دوم هستند و هنریک کریستوفرسن از نروژ با ۲۰۰ امتیاز سوم است.

- در رده بندی کلی ماده مارپیچ سرعت یا سوپرجی پس از سومین مرحله از ۹ مرحله فصل، مارکو اودرمت از سوئیس با ۲۲۵ امتیاز صدرنشین شد و وینسنت کرخمایر از اتریش با ۲۰۹ امتیاز دوم و رافائل هازر از اتریش با ۱۴۶ امتیاز در رده سوم هستند.

- در رده بندی کلی جام جهانی اسکی آلپاین پس از سیزدهمین مرحله از ۳۷ مرحله فصل، مارکو اودرمت از سوئیس با ۷۶۵ امتیاز پیشتاز است و هنریک کریستوفرسن از نروژ با ۳۰۲ و وینسنت کرخمایر از اتریش با ۲۸۳ امتیاز دوم و سوم هستند.