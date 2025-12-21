توزیع ۶۳ بسته معیشتی یلدایی «سفرههای آسمانی» در رویان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ شصتوسومین مرحله از طرح مردمی و خیرخواهانه «سفرههای آسمانی» همزمان با فرارسیدن شب یلدا، با توزیع ۶۳ بسته معیشتی میان خانوادههای نیازمند شهر رویان و روستاهای اطراف اجرا میشود.
مجتبی راجی، عضو مجموعه «سفرههای آسمانی رویان» گفت: شصتوسومین مرحله از این طرح خداپسندانه به مناسبت شب یلدا برگزار میشود و در قالب آن، ۶۳ بسته معیشتی هر کدام به ارزش چهار میلیون تومان میان ۶۳ خانواده نیازمند توزیع خواهد شد.
وی افزود: این بستههای معیشتی شامل اقلام مورد نیاز شب یلدا از جمله میوه و ترهبار، آجیل، کیک و سایر مایحتاج ضروری زندگی است که با هدف ایجاد شور و نشاط و کاستن از دغدغههای معیشتی خانوادههای کمبرخوردار تهیه شده است.
راجی با اشاره به مشارکت گسترده خیرین در اجرای این طرح بیان کرد: تمامی اقلام این مرحله از «سفرههای آسمانی» با همت خیرین منطقه و همچنین افرادی که به نیت اموات خود، هزینه مراسمهای ختم و یادبود را به کمکرسانی به نیازمندان اختصاص میدهند، تأمین شده است.
وی با تأکید بر تداوم این حرکت مردمی گفت: مجموعه «سفرههای آسمانی» با هدف ترویج فرهنگ نوعدوستی، همدلی اجتماعی و حمایت از اقشار آسیبپذیر، تاکنون در دهها مرحله اقدام به توزیع بستههای معیشتی کرده و این مسیر با همراهی خیرین نیکاندیش همچنان ادامه خواهد داشت.
عضو مجموعه سفرههای آسمانی رویان در پایان خاطرنشان کرد: امید است با تداوم چنین اقداماتی، هیچ خانوادهای در مناسبتهای ملی و مذهبی احساس تنهایی و محرومیت نکند و لبخند رضایت بر لبان نیازمندان نقش ببندد.