پخش زنده
امروز: -
فرماندار خرمشهر گفت: رفع خطر فوری از پل شهید جهان آرا این شهر در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فرماندار ویژه خرمشهر گفت: با توجه به اهمیت موضوع، عملیات اصلاح نقطه آسیبدیده پل جهانآرا توسط تیم کارشناسی عمرانی و با هدف رفع خطر فوری، پیشگیری از بروز حوادث احتمالی و تامین ایمنی تردد شهروندان در حال انجام است.
شاهین هاشمی افزود: بررسیهای کارشناسی نشان میدهد پل شهید جهانآرا نیازمند انجام تعمیرات اساسی، اصولی و ماندگار است.
او ادامه داد: عملیات ایمنسازی موقت به منظور کاهش مخاطرات احتمالی صورت گرفته است، اما با توجه به اینکه مسئولیت نگهداری این پل بر عهده شهرداری خرمشهر است، نیاز به بهسازی دارد.
فرماندار ویژه شهرستان خرمشهر با تاکید بر اهمیت حفظ ایمنی شهروندان گفت: ضروری است شهرداری در اسرع وقت با ورود جدی و برنامهریزی دقیق، نسبت به اجرای عملیات بازسازی و بهسازی کامل این پل اقدام کند تا با ارتقای سطح ایمنی، از بروز مشکلات مشابه در آینده جلوگیری شود.
بخشی از عرشه پل جهانآرا در خرمشهر شب گذشته به دلیل فرسودگی و تردد خودروهای سنگین فرو ریخت.